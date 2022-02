Baby en 8-jarige aangetroffen in ondergronds café in mergelgrotten van Kanne: “Levensgevaarlijk”

Vijf mensen zijn vrijdagavond betrapt in een illegaal café diep in de mergelgrotten van het Limburgse Kanne. Een ruimte in de afgesloten groeve was als ondergronds café ingericht. De politie van Bilzen-Hoeselt-Riemst nam ook marihuana in beslag.

De politie kamde vrijdagavond de Muizenberg uit nadat even voordien een melding was binnengekomen dat er meerdere mensen in de grotten zaten. Het is al lange tijd verboden omdat het niet veilig is.

Het café lag diep in de onderaardse gangen van de Muizenberg. ‘Wat mooi is, kost moeite’, zo luidt de Latijnse naam van het ‘café’. — © Politie Bilzen-Hoeselt-Riemst

“Na een half uur klimmen – ook over brokstukken van eerdere instortingen - werd diep in de groeve een soort van café gevonden. Er stonden stoelen, tafels en zelfs een in mergel gemetselde toog”, verduidelijkt korpschef Dirk Claes. “Daarachter was nog een rek met een kandelaar en andere spullen. Ook stond nog een kleine voorraad drank. Het ‘café’ is een afgeschermde constructie - met een afsluitbare deur en ramen - die vermoedelijk al een tijdje bestaat en geregeld wordt bezocht. Blijkbaar gaat het om een georganiseerde uitbating maar dat moet nog uit onderzoek blijken.” Het Latijnse opschrift ‘Difficilia quae pulchra’ of ‘Wat mooi is, kost moeite’ hangt boven de deur.

In het café stonden een Nederlander (40) uit Echt-Susteren en een gezin uit Meerssen met twee kinderen. Eentje van 8 jaar en een baby in een maxi-cosi. Twee mannen hadden een gebruikershoeveelheid marihuana bij. De politie nam de drugs in beslag en de illegale bezoekers werden naar buiten begeleid en kregen een bekeuring.

Ongehoord

Burgemeester Mark Vos (CD&V) vindt het gedrag van de illegale aanwezigen ongehoord. “De toegangen tot de groeven zijn eigendom van de Vlaamse Waterweg. In principe zijn ze afgesloten. Hhelaas worden ze geregeld opnieuw opengebroken. Aan de brokstukken in de gangen te merken, waren in dat gedeelte van de groeve geregeld instortingen. Daarom komen onze inspecteurs – de zogenaamde ‘berglopers’ van de Werkgroep Groevenonderzoek Riemst er ook niet zo vaak. Het afbreken van het bewuste café is om die reden levensgevaarlijk. Wie zich als leek in de groeven waagt, loopt niet alleen het risico om te verdwalen, maar speelt ook met zijn eigen leven. De grotten zijn namelijk onstabiel. Het is dus onverantwoord om er binnen te gaan. Helaas moeten we nu en dan vaststellen dat sommigen zich niet aan de regels houden en de afsluitingen met geweld openbreken. We gaan met de Vlaamse Waterweg overleggen hoe dit voort moet. Er is overigens ook goed nieuws voor al wie belang stelt in onze unieke ondergrond: wie op een veilige manier de groeven wil bezoeken, kan na afspraak via onze toeristische dienst steeds terecht in een groeve in Kanne en eentje in Zichen waar deskundige gidsen rondleidingen verzorgen.”