Dubbel geluk! Winnaar Super Bowl gaat na zege op de knieën voor zijn vriendin, ploegmaat wordt vader kort na finale

Het was me het avondje wel voor de Los Angeles Rams. Niet alleen wonnen ze de finale van de prestigieuze Super Bowl, ’s werelds meest gemediatiseerde sportevenement. Taylor Rapp besloot bovendien ook nog eens om op de knieën te gaan voor zijn vriendin.

Dan beleef je net je mooiste sportmoment ooit en dan nog is het schijnbaar niet genoeg. Taylor Rapp (24), een zogenaamde ‘safety’ bij de Los Angeles Rams, besloot net na de legendarische zege om voor de ogen van zijn enthousiaste ploegmaats vriendin Dani Johnson ten huwelijk te vragen. De speler ging door de knieën, haalde de ring te voorschijn en stelde de magische vraag. Wat volgde was het al even magische antwoord.

Wat wij ons afvragen! Wat als de Rams de finale verloren hadden? Enfin, de vraag hoeft niet te worden gesteld.

Er viel trouwens nog meer familiaal geluk te rapen bij de Rams. Van Jefferson kreeg meteen na de wedstrijd te horen dat bij zijn echtgenote Samaria tijdens de wedstrijd het water gebroken was en spoedde zich in het gezelschap van zijn vader en hun 5 jaar oude dochter naar de materniteit. Daar kon hij enkele uren later zijn pasgeboren zoon koesteren.