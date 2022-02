Geen ‘Blind getrouwd’ dit voorjaar: VTM nog steeds op zoek naar kandidaten

Zo’n 4.500 vrijgezellen schreven zich sinds april 2021 in voor het zevende seizoen van ‘Blind getrouwd’, en toch zijn de opnames nog niet gestart. “We willen onze experten nog meer kansen bieden om ideale matches te vinden”, klinkt het in Het Laatste Nieuws. Het nieuwe seizoen zal wellicht pas voor het najaar zijn.

Een beetje ‘Blind getrouwd’-fan begon zich al zorgen te maken. De laatste vijf seizoenen startten steeds eind januari of ten laatste begin februari. Dit jaar was er zelfs nog geen nieuws over het nieuwe seizoen, tot nu. Helaas is dat slecht nieuws.

Het goede nieuws is dat singles zich nog steeds kunnen inschrijven om te trouwen met een totale vreemde. PIT, het interne productiehuis van VTM dat het programma maakt, zegt niet te focussen op bijzondere doelgroepen, maar diversiteit blijft wel een heikel thema. “Voor specifieke doelgroepen is het nog moeilijker om een ideale match te vinden.”

Het feit dat vrijgezellen kinderloos moeten zijn of hun kinderen ouder dan 18 jaar, beperkt de keuze eveneens.

Succesformule

De zender zwiert met cijfers om singles ervan te overtuigen zich in te schrijven. Het programma heeft na zes seizoenen zeven standvastige huwelijke opgeleverd, wat zo’n 25 procent van de matches is.

“Wie Tinder beu is, maakt veel meer kans met Blind getrouwd. Ik ken niemand die op Tinder zit en na vier swipes voor het perfecte huwelijk kan gaan. Die kans is er bij dit programma wél.”

Inschrijven voor Blind Getrouwd kan via vtm.be.

LEES OOK. Ex-deelneemster ‘Blind Getrouwd’ moet operatie ondergaan: “Dan zal ik dus nooit mama worden”