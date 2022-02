Ouderwerking Scouts en Gidsen zorgt voor valentijnontbijt

Peer

Scouts en Gidsen Peer bestaan al 13 jaar en tellen meer dan 100 leden. Deze leden genieten tweewekelijks van hun scoutsavonturen. Om de groep te steunen, organiseert de ouderwerking al jaren een Valentijnontbijt. Iedereen kan vooraf een ontbijt bestellen. Deze ontbijten kon je zondag afhalen in jeugdlokaal De Reep of je kon ze aan huis laten leveren. Er was keuze tussen een luxe ontbijt met bubbels, een ontbijt voor volwassenen en een kinderontbijt. “In het totaal zijn er 458 ontbijten besteld, iets meer als andere jaren, “ vertelt Tom Peeters van de scoutsleiding. Deze ontbijten werden op zaterdag door 12 vrijwilligers gemaakt met lokale producten en een leuk zelf geknutseld hartje. De opbrengst gaat naar grote aankopen zoals tenten. peb