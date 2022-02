Technische dienst kan voortaan veilig werken met hoogtewerker

Lummen

De nieuwe telescopische hoogtewerker wordt door de gemeente wekelijks ingezet. “De medewerkers van de technische dienst gebruiken de hoogtewerker om meerdere klussen uit te voeren”, vertelt Björn Renard. “Met nog drie andere medewerkers kreeg ik een opleiding en nu plaatsen we op grotere hoogtes banners of vlaggen. Maar ook het snoeien van bomen, verfwerken, reinigen van goten en het plaatsen van camera’s om sluikstorters te betrappen, hoort tot ons takenpakket. De maximale hoogte bedraagt 12 meter. Van onze preventieadviseur mochten we om veiligheidsredenen niet meer met ladders werken op grotere hoogtes.” klu