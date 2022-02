Ook mondiaal dopingagentschap WADA teleurgesteld met uitspraak in zaak Valieva

Na het Amerikaans olympisch comité USOPC reageert ook het Wereldantidopingagentschap WADA teleurgesteld vanwege de beslissing van het Internationaal Sporttribunaal TAS om Kamila Valieva geen schorsing op te leggen, ondanks een positieve dopingtest in december.

LEES OOK. Topfavoriete Kamila Valieva mag deelnemen aan olympisch kunstschaatsen, maar medaille is onder voorbehoud

De amper vijftienjarige Russin kan daardoor vanaf dinsdag aantreden in de individuele competitie van het kunstschaatsen, op de Olympische Winterspelen van Peking. In de landencompetitie veroverde ze eerder al goud voor haar vaderland.

“De volledige motivering van het TAS hebben we niet ontvangen, maar het lijkt ons dat het Sporttribunaal voor zijn uitspraak de antidopingcode niet gerespecteerd heeft”, klinkt het in een mededeling. “In die code is er geen ruimte voorzien voor uitzonderingen voor beschermde personen, zoals minderjarigen.”

Daarnaast drong het WADA er opnieuw op aan, omdat Valieva amper 15 jaar oud is, de entourage van de atlete onder de loep te nemen. “RUSADA (Russisch antidopingagentschap, red) is hiermee reeds van start gegaan en ook WADA zal dat verder opvolgen.”

Tot slot gaf het Wereldantidopingagentschap een mogelijke verklaring voor de laattijdige bekendmaking van de positieve test, die reeds in december afgenomen werd, maar pas vorige week aan het licht kwam. “Het WADA gaat er altijd van uit dat de nationale antidopingagentschappen contact opnemen met het laboratorium, om de analyse van de stalen te bespoedigen. Het is immers wenselijk dat de testen zijn uitgevoerd voor de start van grote toernooien, zoals de Olympische Spelen”, aldus het WADA. “Volgens de informatie die wij verkregen hebben, heeft het RUSADA het afgenomen staal niet gemarkeerd als prioritair, waardoor het labo in Stockholm er geen voorrang aan heeft gegeven.” (belga)