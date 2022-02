Vrijwilligers planten bomen in natuurgebied Laambroeken

Heusden-Zolder

Het bewegingsnetwerk zet jaarlijks vrijwillig engagement in de kijker. “Vorig jaar, een jubileumjaar voor 100 jaar sterk netwerk, deden we al een speciale actie. Samen met natuurvereniging Limburgs Landschap plantten wij de eerste symbolische boompjes van een duurzaam bos, voor en door onze vrijwilligers”, aldus Nele van beweging.net Limburg. “We zetten onze vrijwilligers letterlijk en figuurlijk ‘in de boompjes’. Nu, een jaar later, hebben we meer dan 800 bomen geplant in dit eerste Limburgse vrijwilligersbos.”

De bomen werden in het natuurgebied Laambroeken in Heusden-Zolder geplant. Stevige wind, regen en hagel en een hoop vrijwilligers tijdens deze boomplantactie. “Een welgemeende dank-je-wel voor alle planters van dienst”, klinkt het bij Limburgs Landschap. zb