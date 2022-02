Madeleine Gysen viert 101ste verjaardag

Bocholt

Donderdag 10 februari was een heuglijke dag voor de familie Hurkmans-Lemkens. Moeder Madeleine Gysen mocht namelijk haar 101ste verjaardag vieren. “Madeleine is nog kwiek en dat dankt ze onder meer aan de kine die twee keer in de week langskomt”, vertelt dochter Francine. “Buiten het feit dat mama slechthorend is, is ze nog kerngezond.”

Madeleine van Jef Voets is blij dat ze kan rekenen op een lieve familie. “Ook op schoonzoon Gerard en mijn kleinzoon Jo. Met 101 jaar ben ik de oudste vrouw in Bocholt. Ik ben hier geboren en getogen”, zegt Madeleine trots. Burgemeester Stijn Van Baelen, schepenen Erik Vanmierlo en Jan Verjans maakte de wensen over van het koningshuis en verrasten Madeleine met een oorkonde, bloemen, veel lekkers en bubbels. rdr