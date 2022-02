Daar is VocSnor weer: Belg ontfutselt Pogacar KOM op befaamde trainingscol

Victor Campenaerts bevindt zich nog steeds op stage in het Spaanse Calpe waar hij verblijft in het SyncroSfera-hotel van de Russische ex-prof Alexander Kolobnev. En dat werpt schijnbaar al zijn vruchten af.

De werelduurrecordhouder verblijft met Brent van Moer en Florian Vermeersch in speciaal ingerichte hotelkamers die het effect van een hoogtestage nabootsen. Voordeel is dat de renners niet effectief op hoogte moeten en in de buurt van Calpe allerhande trainingen kunnen afwerken.

Een ‘competitieve’ Campenaerts trekt in het gezelschap van zijn trainingsmakkers ook vaak het bergachtige hinterland in. Daar besloot hij de Coll de Rates op vol vermogen omhoog te rijden. En zie, de Antwerpenaar claimde prompt een KOM, de snelste tijd, op Strava. En die KOM ontfutselde hij prompt van niemand minder dan tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogacar. “Maar maak van mij nu geen klimmer”, hield de renner van Lotto-Soudal de boot af.