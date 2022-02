Niet toegestane fietswissel leidt tot diskwalificatie Ganna in Tour de la Provence

Filippo Ganna komt niet voor in de einduitslag van de Tour de la Provence. De wereldkampioen tijdrijden werd door de UCI-jury uit de daguitslag geschrapt wegens een niet toegestane fietswissel. Ganna had de proloog gewonnen en zou de ronde afsluiten op de zevende plaats.

Ganna begon als leider aan de slotrit naar de Montagne de Lure. De Italiaan van Ineos Grenadiers wisselde kort voor het begin van de slotklim van fiets. Opvallend: de fiets stond al klaar langs de kant van de weg. En dat is volgens het UCI-reglement niet toegestaan. Een fiets moet altijd van een volgwagen komen, tenzij het expliciet anders is toegestaan, bijvoorbeeld bij een tijdrit aan de voet van een slotklim.

Ganna finishte ondanks of dankzij zijn ‘andere’ fiets twaalfde in de etappe en zakte in het algemeen klassement terug naar de zevende plaats. Die plaats en de bijhorende punten is hij kwijt als gevolg van de diskwalificatie. (gvdl)