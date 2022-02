Minister Beke bezoekt vaccinatiecentrum in Webbekom

Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Bleke (CD&V) bracht zaterdag een bezoek aan het vaccinatiecentrum in Webbekom (Diest), waar ook de inwoners van Halen hun prikje laten zetten. Minister Wouter Beke kwam er een kijkje nemen hoe het inenten van de 5- tot 11-jarigen daar verloopt. Centrumverantwoordelijke Lex Vrancken leidde de minister doorheen het hele proces van de vaccinatie. Zo sprak hij met verpleegkundige Geert Nijs, die spuitjes zette en in de wachtruimte sloeg hij een babbel met Fleur Verrek (8), die een prikje kreeg. “De minister wilde weten of ik het erg vond om een masker te moeten dragen”, vertelt Fleur. “Dat is niet het geval. Ook het prikje vind ik helemaal niet erg.”

Marc Wauters uit Halen is als vrijwilliger in het vaccinatiecentrum actief. “De meeste kinderen laten zich makkelijk een prikje zetten”, vertelt hij. “Slechts af en toe vloeit er een traantje.” lw