DEBAT. Is het leven van singles duurder dan dat van koppels?

Op Valentijnsdag vieren we de liefde en dan vooral die tussen twee mensen die elkaar graag zien. Toch zijn er 930.000 singles in Vlaanderen. Hoewel ze een volwaardige hoeksteen van onze samenleving vormen, worden singles financieel benadeeld. Kosten delen zit er voor hen niet in, een eenpersoonskamer op vakantie kost meer, … . Is het leven van singles ook echt duurder of hebben koppels ook nadelen vergeleken met alleenstaanden? Wat vind jij? Laat je mening achter en kijk wat de andere singles en koppels denken.