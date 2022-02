Humphries eerste olympische kampioene ooit in de monobob

De 36-jarige Humphries klokte na vier runs en drie zeges in het Yanqing National Sliding Centre een chrono van 4:19.27 en was daarmee 1.54 sneller dan haar landgenote Elana Meyers Taylor. Het brons was voor de Canadese Christine de Bruin.

Voor Humphries is het de vierde medaille ooit op de Winterspelen, de derde gouden. In 2014 in Sotsji verlengde ze haar olympische titel van vier jaar eerder in Vancouver in de tweemansbob bij de vrouwen, in 2018 in PyeongChang kwam daar nog een bronzen medaille bij. Toen kwam ze nog voor Canada uit. Pas in 2019, na een dispuut met de Canadese federatie, maakte ze de overstap naar de VS.

Ook voor Elana Meyers Taylor was het de vierde olympische medaille, na eerder brons in Vancouver en twee keer zilver, achtereenvolgens in Sotsji en PyeongChang, telkens in de tweemansbob. Humphries en Meyers Taylor zijn nu de eerste vrouwen ooit die bobsleemedailles konden pakken op vier verschillende Winterspelen.

In de tweemansbob bij de vrouwen zijn ze tegenstandsters van onze landgenote An Vannieuwenhuyse. De trainingen starten dinsdag, de eerste twee runs staan vrijdag op het programma.