Topfavoriete Kamila Valieva mag deelnemen aan olympisch kunstschaatsen, maar medaille is onder voorbehoud

De Russische kunstschaatsster Kamila Valieva mag dinsdag van start gaan in de individuele vrouwencompetitie op de Olympische Winterspelen. Dat heeft het internationaal sporttribunaal TAS maandag beslist. De 15-jarige Valieva is de regerende Europees kampioene, meervoudig wereldrecordhoudster en topfavoriete voor goud. Ze legde op 25 december op het Russisch kampioenschap een positieve dopingtest af, maar wordt toch geen voorlopige schorsing opgelegd. Een eventuele medaille is wel onder voorbehoud.

Geen voorlopige schorsing voor Kamiela Valieva. Dat is het oordeel van de driekoppige jury van het Internationaal Sporttribunaal TAS maandag. Het Russisch antidopingagentschap had het 15-jarige wonderkind Valieva dinsdag wel die voorlopige schorsing opgelegd na het bekendraken van een positieve test op het verboden product trimetazidine op 25 december, maar na beroep van de kunstschaatsster werd die beslissing een dag later teruggedraaid. Het IOC, het wereldantidopingagentschap WADA en de Internationale Schaatsunie ISU tekenden vervolgens beroep aan tegen het opheffen van die schorsing. Het TAS hield zondagavond in kort geding een hoorzitting en besloot maandag het beroep te verwerpen. Dinsdag gaat Valieva van start in de korte kür van de individuele competite, donderdag staat de vrije kür op het programma. Meteen na de uitspraak stond de Russin op het ijs van de trainingshal.

Over de gouden medaille in de olympische teamcompetitie van Rusland, waar Valieva vorige week deel van uitmaakte, werd geen uitspraak gedaan. Ook als Valieva donderdag erin zou slagen om een medaille te veroveren - ze is immers torenhoog topfavoriete - is deze onder voorbehoud tot een latere definitieve uitspraak.

“Onherstelbare schade voor de atlete bij verbod”

In de motivering van de uitspraak heeft het TAS het over “onherstelbare schade voor de atlete, als zij uitgesloten zou worden van de Olympische Spelen”. Ook met haar piepjonge leeftijd (15) en daardoor beschermde status werd rekening gehouden. Het sportribunaal benadrukte bovendien dat de atlete niet positief testte tijdens de Spelen en dat er nog steeds een disciplinaire procedure lopende is na die positieve test in december. Volgens het TAS werd de atlete pas erg laat op de hoogte gebracht van haar positieve test en moet zij de tijd krijgen om zich te verdedigen. De positieve test werd immers op 25 december afgenomen, maar de uitslag ervan werd pas 8 februari bekendgemaakt. “Een dergelijke late melding, terwijl de Spelen volop aan de gang zijn, is niet haar schuld. Deze spoedzitting zou niet nodig zijn geweest als de antidopingprocedures binnen een week of tien dagen waren afgerond.”

Het driekoppige TAS-panel zei dat het “fundamentele principes van eerlijkheid, evenredigheid, onherstelbare schade en de relatieve belangenafweging tussen de aanvragers en de atleet” in overweging nam. “In het bijzonder nam het panel in overweging dat het aan de atleet verbieden van deelnamen aan de Olympische Spelen onder deze omstandigheden onherstelbare schade zou aanrichten.”

Over de grond van de zaak en de gevolgen voor de resultaten tot het teamevenement deed het Sporttribunaal echter geen uitspraak. De rechters oordeelden enkel of het al dan niet geoorloofd was de atlete een schorsing op te leggen. “Dergelijke kwesties zullen in andere procedures worden onderzocht.”