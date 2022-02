Hinder vrijheidskonvooi: politie sluit E40 af komende van Leuven, filterblokkades in Brussel

De E40 is er volledig afgesloten. Elders rond Brussel staan filterblokkades opgesteld, aldus de politie.

Er wordt hinder verwacht van het zelfverklaarde vrijheidskonvooi dat maandag in Brussel wil gaan manifesteren tegen onder meer de coronamaatregelen. Demonstranten die onder meer vanuit Frankrijk ons land komen afgezakt, worden afgeleid naar parking C aan de Heizel. Daar staan volgens de politie een 30-tal wagens verzameld. Alles is er voorlopig rustig.

Intussen maakt de politie ook gewag van “kleine groepjes” actievoerders die op de snelwegen richting Brussel trekken.