Rapper Lil Kleine in Amsterdam opgepakt na geval van mishandeling

De Nederlandse rapper Lil Kleine is opnieuw in opspraak geraakt. De 27-jarige Amsterdammer werd zondagavond aangehouden door de Amsterdamse politie op verdenking van mishandeling. Op sociale media circuleren namelijk beelden waarbij het lijkt dat hij zijn vriendin Jaimie Vaes aan haar haren uit de auto trekt en haar hoofd tussen de autodeur klemt, zo melden Nederlandse media.

De politie laat weten dat er eerder vanavond melding is gedaan van mishandeling op de Prinsengracht in Amsterdam. Of het slachtoffer verwondingen heeft opgelopen, kan de politie op dit moment niet zeggen.

De politie start maandagochtend een onderzoek naar wat er precies gebeurd is. De verdachte blijft in ieder geval tot die tijd op het bureau, zo klinkt het.

Eerder deze week veroordeelde de rechtbank van Amsterdam Lil Kleine, echte naam Jorik Scholten, nog tot een werkstraf van 120 uur voor het mishandelen van een man in een nachtclub in Amsterdam.