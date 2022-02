Los Angeles Rams winnen in eigen huis Super Bowl van sprookjesteam Cincinnati Bengals

De Los Angeles Rams hebben in Los Angeles de 56ste Super Bowl gewonnen. De thuisploeg uit Californië haalde het van Cincinnati Bengals in een spannende wedstrijd, die onderbroken werd oor een Halftime Show met hiphoplegendes.

De wedstrijd werd op gang getrokken door niemand minder dan Dwayne ‘The Rock’ Johnson, die zelf nog universiteitsfootball speelde bij Miami. Op het veld begonnen de Rams en Bengals rustig, tot de bezoekers een vierde down halverwege het veld tevergeefs probeerden om te zetten. De Rams maakten optimaal gebruik van die beslissing: Odell Beckham Jr. opende de score voor de thuisploeg.

De Bengals reageerden aan het einde van het eerste kwart: Ja’Marr Chase ving op heerlijke wijze een pass van quarterback Matthew Stafford, maar toch werd er enkel een field goal gescoord. De Rams kregen de bal terug, staken dominant het veld over en zetten de score op 13-3 dankzij een touchdown van Cooper Kupp.

Dringend tijd voor de Bengals om te scoren, en dat deden ze dan ook op een speciale manier. Running back Joe Mixon gooide zowaar een touchdown pass naar Tee Higgins, waardoor de score 10-13 werd. Opnieuw reageerden de Rams met een goeie drive richting de endzone van de bezoekers, maar die lachten het laatste. Safety Jessie Bates III onderschepte de bal van Stafford, maar de Bengals konden niet profiteren en moesten uiteindelijk de bal nog voor de rust weer aan de Rams overdragen. Ook zij deden er niks mee. Tijd voor een halfuurtje Halftime Show.

Dr. Dre, Snoop Dogg, Kendrick Lamar, Eminem en Kendrick Lamar zetten het SoFi Stadium op stelten met een flinke dosis oldschool hiphop. Surprise guest 50 Cent hing zelfs van het dak voor zijn hit ‘In da Club’.

In de tweede helft zorgden de Bengals en Rams verder voor het spektakel. Bij de eerste play was het meteen prijs: Higgins profiteerde van een niet gefloten helm-fout en scoorde zijn tweede touchdown van de avond voor de Bengals.

Die bleven maar verrassen: cornerback Chidobe Awuzie onderschepte Stafford, waardoor Burrow en co. opnieuw een kans kregen om tegen te scoren en de 13-17 voorsprong uit te diepen.

Ze stelden zich tevreden met een field goal, mede omdat Aaron Donald van de Rams uithaalde met een belangrijke sack na een akkefietje aan de zijlijn. Toch was de thuisploeg lang niet vrij van zorgen: na een eerdere blessure van Beckham Jr. ging ook quarterback Stafford even neer met een blessure. De voormalige Detriot Lion verbeet de pijn, aan de overkant ging ook zijn collega Burrow even neerzitten na een sack.

Even werd gevreesd voor een duel tussen back-ups, maar toch gingen beide quarterbacks gewoon door. De Rams kregen op het einde van het laatste kwart een kans om de wedstrijd dood te bloeden: ze maakten slim gebruik van de regels rond de speeltijd om zoveel mogelijk tijd te verspelen alvorens zelf te scoren. De tactiek lukte, waardoor de Rams voor de tweede keer in de geschiedenis de Super Bowl wonnen.