Dertien Syrië-strijders verliezen Belgische nationaliteit

In het Staatsblad zijn weer dertien namen verschenen van jihadisten die hun Belgische nationaliteit verliezen. Dat melden De Morgen en Het Laatste Nieuws.

Eén van hen is Soufiane Nrhailat. Hij was geen hopeloos geval. Geen straatboef, zoals veel andere Syrië-strijders. Hij zat op de universiteit en stichtte daar een studentenvereniging. Die gaf lezingen over geloof en democratie, maar ontspoorde tot het punt waarop één van haar leden hier een zelfmoordaanslag kwam plegen.

Tegelijk met hem zijn nog twaalf andere jihadisten als Belgen geschrapt. Eén van hen zit opgesloten bij de Syrische Koerden en een andere ? die in 2007 al naar Afghanistan vertrok ? in een Marokkaanse cel. Drie zijn spoorloos en de zeven anderen zouden net als Soufiane aan hun einde zijn gekomen in het oorlogsgebied.