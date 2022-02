Betrapt met werpmes of op winkeldiefstal? Meteen 200 euro boete, en geen vervolging

Alleen onafhankelijke rechters kunnen in beginsel straffen opleggen. Maar om magistraten te ontlasten en straffeloosheid tegen te gaan, wordt van dat principe steeds meer afgeweken. Er zijn administratieve sancties, maar ook aan veel snelheidsovertredingen komt geen rechter te pas.

Het systeem van die onmiddellijke minnelijke schikkingen wordt nu fors uitgebreid. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) kondigde al aan dat fietsen- en winkeldieven, vanaf dit jaar meteen de rekening kunnen gepresenteerd krijgen, als het zonder geweld of inbraak gebeurt. De boete bedraagt 200 euro voor een gewone fiets en 400 voor een elektrische, naast de teruggave van het gestolen goed. Bij winkeldiefstal gaat het om bedragen tussen 50 en 350 euro.

De regeling geldt ook voor inbreuken op de wapen- en drugswetgeving, blijkt uit de omzendbrief die pas verscheen. Het moet gaan om drugs voor eigen, ‘recreatief’ gebruik. Bij vermoedens van handel komt het parket wel in actie. Voor cannabis bedragen de boetes 75 of 150 euro, voor harddrugs zoals speed, XTC, GHB, LSD, cocaïne of ketamine 150 of 300 euro. Voor wapens, gaande van stroomstootwapens over pepperspray tot werpmessen maar geen vuurwapens, gaat het steeds om 200 euro. Betalen kan onmiddellijk met een bankkaart of een app, of binnen de vijftien dagen via overschrijving.

“Dankzij het systeem kan het gerecht zich met ernstige en meer complexe vormen van criminaliteit bezighouden”, zei Van Quickenborne in het parlement. “We geven hiermee het signaal dat we ook die zaken snel en kordaat bestraffen.” Maar komt ook veel kritiek op de maatregel. Zo komt een minnelijke schikking niet op het strafblad. Recidivisten zouden in de toekomst gedetecteerd moeten worden, maar dat is nu nog niet het geval. Het belangrijkste verzet is echter principieel, aangezien zo de vervolging en bestraffing niet door de rechterlijke, maar de uitvoerende macht gebeurt. (mv)