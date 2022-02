Touring: tot kwart van verlichte borden autoweg is defect

In 10 tot 25 procent van de signalisatieborden langs de autowegen is de verlichting defect, zo blijkt uit onderzoek van Touring. Daardoor zijn de borden nauwelijks zichtbaar en leiden ze tot “aarzelend en dus onveilig gedrag door de weggebruiker”, waarschuwt de mobiliteitsorganisatie zondag in een mededeling.

Op grote stukken van de autowegen in Vlaanderen worden de lichten sedert 2011 niet meer aangestoken. De signalisatie en de markeringen moeten in dat geval goed zichtbaar zijn, legt Touring uit.

Medewerkers van de organisatie onderzochten op verschillende locaties borden boven of langs de snelweg die de weg wijzen of een afrit aanduiden. De inwendige verlichting bleek in heel wat gevallen defect en volgens Touring laat een herstelling vaak lang op zich wachten.

“Die borden zijn dus nauwelijks zichtbaar, waardoor de weggebruiker vaak op het laatste moment of helemaal niet ziet waar hij van rijstrook moet veranderen of wanneer hij een uitrit moet nemen. Dat veroorzaakt gevaarlijk gedrag doordat mensen plots in de remmen gaan of anderen de pas afsnijden om nog snel de uitrit te halen.”, klinkt het in de mededeling.

Touring vraagt dat het probleem sneller opgevolgd wordt en de signalisatieborden waar mogelijk vervangen worden door reflecterende borden die altijd zichtbaar zijn, zolang ze onderhouden en gereinigd worden.