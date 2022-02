Leerlingen GO! Park van Genk organiseren projectweek

De bedoeling van de projectweek was dat de ouders op school kwamen helpen met het snijden van groentjes en samen een soep te maken om deze te kunnen schenken aan de vzw Warm Hart. Maar door de huidige maatregelen hebben ze de plannen moeten omgooien en kregen de leerlingen en hun ouders een alternatief huiswerk om thuis groentjes te snijden. De soep werd dan samen op school gemaakt met de leerlingen. Een projectweek wil zeggen dat alle lessen in het kader van ‘Voeding’ zijn. Zo werden de lessen begrijpend lezen, creatief schrijven, spelling en rekenen aangepast. De lessen WO gingen over gezonde en ongezonde voeding, fruit en groenten, inheems en uitheems fruit… Ook werd een hoekenwerk georganiseerd waarin ICT, drama en allerlei spelletjes aan bod kwamen. Op donderdag werd op school de soep gemaakt en vrijdag was het tijd voor muzische vorming. De leerlingen namen potten en pannen mee naar school om ritmisch te musiceren. Ook was er een raadspelletje met liedjes over groenten. De week werd afgesloten met een Kahoot-quiz. Deze quiz werd gespeeld in groepjes van twee. Ieder groepje kreeg een iPad. Op het grote smartboard kwam de vraag en op de iPad konden de leerlingen het juiste antwoord aanklikken. Deze quiz werd trouwens gemaakt door een leerling van het 6de leerjaar. Zowel de leerlingen, ouders als leerkrachten vonden het een super leuke week en zijn heel trots dat ze meer dan 50 doosjes kunnen schenken aan vzw Warm Hart.