Wandelend Paal stapt weer door Koerselse bossen

Het stramien van vorig jaar bleef behouden. Er werd gestart aan de schutterszaal van de Sint-Sebastiaansgilde in Koersel. De inschrijvingen waren daar voorzien tussen 7 en 15 uur. De afstanden gingen van 5 km (verhard), 8, 12, 19 en 26 km. Rusten deden ze in de lokalen van De Watersnip, in vogelvlucht amper twee km van de startzaal verwijderd. Het was nog niet licht of de eerste wandelaars gingen al in de regen van start. Om 15 uur stond het deelnemersaantal op 735 vertrekkers. Buiten bleef het regenen en wees de thermometer 8 graden aan.De club telt momenteel 607 leden (iets minder dan vorig jaar door de coronaperikelen) die verspreid wonen over meer dan 30 gemeenten.