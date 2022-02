Kinderen van Domino luisteren naar verhalen in verteltent

Om het jaarthema rond lezen nog te versterken, nodigden de leerkrachten van het boekengroepje Guy Daniëls uit met zijn verteltent. De kinderen keken echt uit naar dit gebeuren. Het kon coronaproof doorgaan in de school. In de voormiddag legde Guy aan de leerlingen van de tweede en derde graad uit hoe een boek gemaakt wordt. In de namiddag kwamen eerst peuters en kleuters aan bod, daarna volgden de leerlingen van de eerste graad. Zij genoten van het verhaal 'Heksenvriend' aan de verteltent. Ze toverden samen zelfs het licht uit. Er was een fijne interactie.Het was een boeiende, leerrijke vrijdag. Hopelijk werden de kinderen nog meer geprikkeld om in boeken te snuisteren.