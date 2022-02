Kinderen van Obamaschool maken lied om tegenslag te verwerken

Vorige week werd immers beslist om de school te sluiten omwille van stabiliteitsproblemen. De kinderen verhuizen tijdelijk naar Leopoldsburg. Het werd deze namiddag een gezellig samenzijn met een drankje rond de vuurkorf en het allerbelangrijkste: het eigen O.B.A.M.A.-lied, gebracht door de kinderen. Ze componeerden een eigen lied op de tonen van Bart Kaëlls Marie Louise. Volgende strofe weerspiegelt heel mooi hun boodschap: “We kregen ineens slecht nieuws te verwerken. De leerkuil van ’t leven kwam op ons pad. Maar op onze school leren wij samenwerken. Zo zetten problemen ons niet schaakmat.” Directeur Quinten Martens bedankte de leerlingen en de ouders: “In O.B.A.M.A. leren we onze kinderen op een flexibele manier omgaan met de obstakels die ze op hun levenspad tegenkomen. We aanvaarden moeilijke momenten en gevoelens die hiermee gepaard gaan, maar we staan ervoor om vooruit te kijken. Ik ben superfier om te ervaren dat dit aardig lukt en dit dankzij de buigzaamheid van de kinderen en de steun van iedereen.” Ook voor de ouders is de moeilijke boodschap intussen wat verteerd. “Ik kijk positief naar de toekomst. Het is mooi om te zien hoe het team op zoek gaat naar creatieve oplossingen. Ook met deze tegenslag slagen zij erin hier een leermoment voor de kinderen van te maken. Als mama kan ik daar alleen maar bewondering voor hebben en heel blij zijn dat onze kinderen elke dag opnieuw van zo’n sterk team mogen leren”, zegt ouder Kim Tureluren. “Ondanks de moeilijke situatie, was het mooi om te zien hoe sterk afgelopen week de relationele verbondenheid voelbaar was. Het was hartverwarmend om te zien hoe iedereen elkaar steunde, zowel de mensen die nauw betrokken waren bij de situatie, maar ook daarbuiten”, besloot de algemeen directeur van Scholengroep Xpert Anne Smeyers.