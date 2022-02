Hanne Maudens en Jente Hauttekeete steken titels op zak tijdens BK meerkampen indoor

Hanne Maudens bij de vrouwen en Jente Hauttekeete bij de mannen hebben zondag in Gent de Belgische meerkamptitels in zaal veroverd. Voor allebei ging het in zekere zin om een debuut: Maudens keerde terug naar de meerkamp na een jaartje 400 meter, Hauttekeete trad voor het eerst bij de grote jongens aan.

Vooraf sprak Maudens de ambitie uit om zich te plaatsen voor het WK in Belgrado, maar daar kwam ze niet bij in de buurt. Met 4.212 punten bleef ze ruim onder haar persoonlijk record op de vijfkamp, dat 4.569 punten bedraagt. De 60m horden was met 8.74 degelijk, hoogspringen met 1m70 al ietsje minder. Kogelstoten was met 13m42 opnieuw op niveau, verspringen viel met 6m10 wat tegen. Vooral de 800m was met 2:25.00 niet overtuigend.

Bij de mannen had de negentienjarige Hauttekeete op meer gehoopt dan de 5.680 punten die hij uiteindelijk realiseerde en hem op de achtste plaats op de Belgische ranking aller tijden brengen. De 60m was met 7.06 goed, verspringen met 7m16 degelijk. Kogelstoten viel met 13m66 zwaar tegen, hoogspringen was met 2m02 ook niet helemaal overtuigend. Op de 60m horden lukte Hauttekeete een persoonlijk record van 8.29, ook polsstokspringen was met 4m60 prima. De 1.000m viel met 2:52.74 wat tegen.