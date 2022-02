Dit staat er vannacht en morgen op het menu op de Winterspelen: snowboardster Evy Poppe op de reuzenschans, op naar de ijshockeyfinales

LEES OOK. De olympische dag in vijf momenten: Erin Jackson de sprintkoningin, shorttrackdames eren overleden collega met goud, chaos op de skipiste

Halve finales ijshockey

Wie speelt de ijshockeyfinale bij de vrouwen? Vandaag vinden de halve finales plaats: Canada neemt het op tegen Zwitserland (vanaf 510 uur), Amerika tegen Finland (vanaf 14.10 uur).

Evy Poppe op de reuzenschans

Zin in spectaculaire sprongen op een reuzenschans met een snowboard? Kijk dan naar de kwalificaties Big Air. Met de 17-jarige Evy Poppe, die debuteerde op deze Spelen op de slopestyle. Daar mist ze op twee plaatsen na de finale.

Freestyleskiërs aan zet

De freestyleskiërs zijn aan zet vandaag - als de sneeuw niet alles in war blijft sturen, want zondag begon het serieus te sneeuwen. De vrouwen verdelen vanaf 3 uur de medailles in de slopestyle – een aantal rails, een ijzeren of een andere bar, en een aantal schansen waarop ze sprongen laten zien. Nadien (vanaf 8 uur) is het podium bekend op de aerials – een haast rechtopstaande schans waar ze zich lanceren en dan hun tricks tonen.