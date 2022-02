Dimitri Van den Bergh laat zien waarom hij een wereldtopper in het darts is, maar kan finale Players Championship niet winnen

Geen eerste toernooizege voor Dimitri Van den Bergh in 2022. ‘The Dreammaker’ had een begenadigde zondag en stoomde na enkele thrillers helemaal door naar de finale van Players Championship 4 in Wigan. Maar daarin moest hij zijn meerdere erkennen in Joe Cullen, die ook zaterdag de eindzege op zak stak.

De Players Championships zijn zogenaamde vloertoernooien, die niet uitgezonden worden op tv maar waar alle darters met een tourkaart (128 in totaal) aan mogen meedoen. Er zijn 30 van die toernooien, waarbij de top 64 zich plaatst voor de Players Championship Finals in november. En dat is een van slechts zeven rankingtoernooien.

Van den Bergh had tot nu toe nog niet echt kunnen schitteren met een eerste, tweede en derde ronde in de eerste drie Players Championships. “Ik moet geduld hebben”, zei hij na zijn verlies van zaterdag. En dat geduld werd beloond met een sterke zondag. In ronde één was hij met 6-1 te sterk voor Luc Peters, daarna moest Andrew Gilding er met 6-2 aan geloven.

Vanaf dan werd het spannend. Tegen de Nederlander Kevin Doets moest Van den Bergh bij 5-5 als tweede starten aan de beslissende leg. Maar ‘The Dreammaker’ gooide een 140 en 180 op weg naar de break en de 6-5 zege dus.

Bij de laatste zestien was het opnieuw van dat. Van den Bergh kwam 4-5 achter, maar haalde dan zijn beste niveau binnen met legs van 14 en 13 pijlen tegen de amper 19-jarige Adam Gawlas. Opnieuw goed voor 6-5 winst. In de kwartfinales wachtte de Noord-Ier Daryl Gurney. De wedstrijd ging gelijk op, maar Gurney mocht als eerste beginnen in de beslissende leg. Opnieuw bleef Van den Bergh echter ice cold op weg naar een leg van 12 pijlen en 6-5 winst.

In de halve finale domineerde de Antwerpenaar tegen de Poolse topper Krzysztof Ratajski. Met een gemiddelde van 99.75 leidde hij de hele match, goed voor 7-4 winst.

Op naar zijn eerste finale van het seizoen dus, waarin Joe Cullen wachtte. De winnaar van de Masters en zaterdag winnaar van Players Championship 3. ‘The Rockstar’ trok zijn topvorm ook tegen Van den Bergh door en nam snel een 6-1 voorsprong. Daarna kon onze landgenoot geen vuist maken. Het werd 8-1 voor Cullen, die knap eindigde met een bullseye. Het goeie nieuws voor Van den Bergh is wel dat hij nu opnieuw nummer 8 op de wereldranglijst is.

Kim Huybrechts had ook een relatief goeie dag. De Antwerpenaar haalde, net als zaterdag de 1/16de finales. Daar ging hij met 6-3 onderuit tegen Europees kampioen Rob Cross. Mike De Decker geraakte eindelijk eens voorbij de eerste ronde, door te winnen van Geert De Vos. Daar moest hij de duimen leggen tegen wereldkampioen Peter Wright (6-4). Mario Vandenbogaerde strandde ook in de tweede ronde, Brian Raman in de eerste.