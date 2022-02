Dit was het voetbalweekend in eerste provinciale

Bree-Beekherpakte zich van de nederlaag tegen Schoonbeek-Beverst en sloot de moeilijke trip naar Eksel met drie punten af: 2-3. Van de achtervolgers ging alleen Zonhoven (in Helchteren) onderuit (3-1). United verliest zijn derde plaats aan Achel, dat Juve Hasselt klopte (2-0). Ook Torpedo (1-2-zege in Herk-de-Stad) blijft in het zog van de leider. Onderaan lijkt Mechelen a/d Maas (0-2-zege op het veld van Herkol) zich nog niet bij een degradatie neer te leggen. (jc)