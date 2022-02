Het stinkende verhaal achter het spectaculaire landschap waar snowboardster Evy Poppe straks zal springen

China gebruikt deze Winterspelen om zich een groen imago aan te meten. Het land is één van de grootste klimaatvervuilers ter wereld en probeert via sportieve propaganda de perceptie te keren. Greenwashing met behulp van de olympische vlam. Het meest opvallende voorbeeld is de Big Air competitie in het skiën en snowboarden. De Chinese overheid plaatste de grote schans waarop de populairste sterren van deze Spelen hun spectaculairste stunts uithalen niet toevallig op de terreinen van één van de grootste vervuilers van het land: Capital Steel.

De Capital Steel Campus in het westen van Peking, ook bekend als Shougang, was ooit één van China’s grootste staalproductiehubs. Een bron van nationale trots, maar ook de belangrijkste veroorzaker van de legendarische smog van Peking. Toen de Chinese hoofdstad de Olympische Spelen van 2008 binnenhaalde, werd die stinkende permanente rookwolk boven Peking een doorn in het oog van De Partij. Slecht voor het imago wanneer de hele wereld zou neerstrijken in hun hoofdstad. Dus liet de regering in 2005 tientallen vervuilende fabrieken in Peking sluiten om ​​blauwe lucht te garanderen voor de Olympische Zomerspelen. Ook de Capital Steel Campus ging dicht en daarmee verdwenen 18.000 ton luchtverontreinigende stoffen per jaar uit de hoofdstad. Dat scheelde maar liefst twintig procent van het totaal van de gevaarlijke stofdeeltjes die Peking op dat moment een van de steden met de slechtste luchtkwaliteit ter wereld maakten.

De Capital Steel Campus heet nu Shougang Park en is getransformeerd tot een toeristische attractie van 860 hectare met chique cafés en boekwinkels, genesteld tussen ter ziele gegane koeltorens en fabrieken. De industriële sfeer vormt voor de Chinese jeugd een populaire decor voor foto’s en filmpjes op sociale media.

Iedereen blij? Niet echt. Capital Steel verhuisde al zijn activiteiten naar Tangshan. Het stadje in de provincie Hebei kreeg er plots een gigantisch milieuvervuilende fabriek bij en is tegenwoordig het grootste staalproductiecentrum ter wereld. Dat leverde veel jobs bij, maar het erfde zo ook de luchtvervuiling van Peking. Sindsdien prijkt het steevast in het lijstje met meest vervuilde steden van China (en de wereld).

