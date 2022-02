Youri Tielemans scoort, maar kwakkelend Leicester City grijpt in blessuretijd nog naast zege

Leicester City heeft in extremis een deugddoende zege gemist in de Premier League. Na een paar moeilijke weken leken The Foxes op weg naar winst tegen nummer vier West Ham, maar een goal in de blessuretijd besliste er anders over: het werd 2-2. Youri Tielemans scoorde een strafschop.

Het waren niet de fijnste weken als je fan bent van Leicester City. De FA Cup-winnaar van vorig jaar werd afgelopen weekend in dat toernooi met 4-1 uitgeschakeld door Nottingham Forest - nota bene een tweedeklasser - en ook in de competitie liep het niet met 1 op 9 uit de laatste drie wedstrijden. Tegen revelatie West Ham United - de nummer vier in de Premier League - moest er uit een ander vaatje getapt worden.

Met die gedachte in het achterhoofd nam Leicester allerminst een goede start, want na amper 10 minuten stond het al 0-1. Na een heerlijke lange bal van Diop werkte Jarrod Bowen haarfijn af.

Een tegenvaller voor Leicester, maar The Foxes veerden op slag van rust recht. Na een handsbal van Aaron Cresswell kreeg de thuisploeg een strafschop. Youri Tielemans nam zijn verantwoordelijkheid en stelde niet teleur: hij poeierde de elfmeter haarfijn in het hoekje. 1-1 bij de rust.

Leicester ging in de tweede helft nog met de zege aan de haal. Kort na de rust zwiepte Harvey Barnes de bal voor doel, Ricardo Pereira duwde van dichtbij het leer tegen de netten. Leicester leek die voorsprong tot het einde vast te gaan houden, maar in de 91ste minuut besliste Craig Dawson er nog anders over: West Ham maakte er 2-2 van.

Leicester komt dankzij het puntje op een gedeelde elfde plek naast Aston Villa, maar blijft wel wachten op een eerste zege sinds 8 januari. West Ham is vierde met 41 punten: eentje meer dan Manchester United, dat wel een match minder heeft gespeeld.