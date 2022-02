Louwel bleef in Gravelo steken op een 1-1-gelijkspel en ziet een peloton einderondekandidaten angstvallig naderen. Opglabbeek A, dat nog drie (!) inhaalwedstrijden tegoed heeft, haalde zwaar uit in Hoeselt (0-3). Henis was niet ver verwijderd van een stunt in Meeuwen (2-1). (matr)