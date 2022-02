De 75-jarige fietser René T. uit Beringen is zaterdag rond 13.30 uur gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Het ongeval gebeurde op de Genkerbaan in Zonhoven.

Een auto is vrijdagavond tegen een omheining beland op de Houthalenseweg in Zonhoven. Een geparkeerd voertuig raakte ook beschadigd. De bestuurder had de bocht gemist. De 28-jarige Stef M. uit Herk-de-Stad is voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. maw