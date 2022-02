In de Helstraat in Crijt is in de nacht van zaterdag op zondag ingebroken. De daders braken een raam uit aan de achterkant van het huis. Het huis werd volledig doorzocht. De daders zijn weg met een koffiemachine, geld en juwelen. Bij de buren werd ook ingebroken. De dieven braken er ook een raam open. Het juiste nadeel is niet gekend. maw