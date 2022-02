In de Meeuwenlaan in de Banneuxwijk hebben dieven de achterdeur van een huis opengebroken. Er werden juwelen gestolen. De diefstal werd vrijdagavond vastgesteld.

Zaterdagmorgen is een inbraak gemeld in een appartement in de Diestersteenweg. De toegangsdeur werd gekraakt. De daders zijn weg met een laptop en een printer. maw