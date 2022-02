Brand vernielt werkplaats in Ham

In de Nijverheidsweg in Ham is zaterdagnamiddag brand uitgebroken in een werkhuis achter een woning. De bewoners waren op dat moment thuis en verwittigden de hulpdiensten toen ze zwarte rook zagen. De brandweer was snel ter plaatse en kreeg de brand snel onder controle. Er vielen geen gewonden. De tuin van de bewoners is gedeeltelijk afgezet met lint met de vermelding ‘asbest’. Tijdens de bluswerken werd vastgesteld dat er asbesthoudende materialen waren. De schade bleef beperkt. zb