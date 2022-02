Tachtig zwemmers vieren ‘spetterend’ Valentijn in Kapermolen

In het Kapermolenbad in Hasselt heeft de eerste editie van het Valentijnzwemmen plaatsgevonden. In het bad konden ‘gevorderde’ koppels genieten van een relax zwemuur vol oefeningen voor twee of lekker achteroverhangen op één van de luchtkussens in het water.

Voor wie nog geen partner had, was er de eerste speeddate in het water. Opmerkelijk was dat flink meer vrouwen dan mannen plaatsnamen aan een receptietafeltje in het zwembad. Daar was, voor de gelegenheid, de verstelbare vloer op 90 centimeter diepte geplaatst. De mannen bleven op post aan hun tafel, terwijl de vrouwen om de vijf minuten roteerden. Gezien de dames in overtal waren, keuvelden ze op sommige momenten gezellig samen aan de resterende tafeltjes. Ze werden geregeld voorzien van hapjes en drank. Al kreeg het woordje ‘redder’ op de achterzijde van het T-shirt van de ober, soms een bizarre bijklank wanneer een date niet het gewenste resultaat opleverde.

“We zijn bijzonder tevreden”, zegt sportschepen Habib El Ouakili (RoodGroen+). “Alle koppels werden na het zwemmen verder verwend in het cafetaria, waar ze een drankje en lekkere hapjes kregen. We kregen alleen maar positieve reacties, dus gaan we ook volgend jaar, met veel liefde, een vervolg aan het Valentijnzwemmen breien.”

Dirk JACOBS