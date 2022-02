Parket zoekt getuige van zinloos geweld: dader deelde kopstoot uit aan slachtoffer met beperking

Oostende

Een 25-jarige man werd op woensdag 10 november 2021 zwaar toegetakeld op het Marie-Joséplein in Oostende. Het parket vraagt de vrouw die getuige was van de feiten en het slachtoffer hielp om contact op te nemen. “Ze heeft mogelijk belangrijke informatie.”

Het slachtoffer zat die bewuste 10de november op een muurtje ter hoogte van het plein in het stadscentrum. Omstreeks 13.15 uur stapte een man met een leeftijd tussen de 25 en 30 jaar op het slachtoffer af en stak zijn hand uit. Maar in plaats van het slachtoffer de hand te schudden, deelde hij de jongeman een kopstoot uit. Daarna wandelde de agressieveling weg om even later terug te keren en hetzelfde slachtoffer om een sigaret te vragen.

Het slachtoffer heeft een beperking en probeerde zich nog te verweren. De dader was daar schijnbaar niet mee opgezet en deelde nog enkele slagen uit. De politie is nog steeds op zoek naar de dader. Het gaat om een man met zwart haar en zware wenkbrauwen. “Op het moment van de feiten droeg de dader een rode jas met een blinkende rits met op de linker bovenarm een wit logo met zwarte letters”, aldus het parket. “Daarnaast droeg hij een opvallende hoody met het opschrift ‘NICCE Londen’, een lichtbruine broek en zwarte sneakers. De man zou Nederlands spreken.”

Het parket is op zoek naar een vrouw die getuige zou geweest zijn van de feiten en die het slachtoffer na de slagen zou geholpen hebben. Wie informatie heeft, kan contact opnemen via het gratis nummer 0800-30.300. (jro)