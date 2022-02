Gerry reed 1.000.000 km of 25 keer rond de wereld met zijn Opel Astra

“Of het uitzonderlijk is om 1.000.000 km te rijden met een 25 jaar oude Opel Astra te rijden? Ik vermoed van wel. Het is de eerste motor en aan mijn turbo diesel had ik nooit grote kosten. Ik had nooit een ongeval, maar ik onderhoud mijn auto wel heel goed. Mijn rijstijl is natuurlijk ook belangrijk, want racen doe ik niet”, vertelt kerkorganist Gerry Dirix (45).

De Lummenaar lacht als hij vertelt dat dit zijn tweede Opel is die hij kocht. “Met deze Astra de 1.000.000 km bereiken was een makkie en ik spaarde eigenlijk vier auto’s uit. Belangrijk is dat ik mijn motor eerst op bedrijfstemperatuur laat komen. Voor de pandemie uitbrak, reed ik jaarlijks gemiddeld 45 à 50.000 km, want als kerkorganist maak ik heel veel lange afstanden in heel Vlaanderen én Nederland. Dat is ideaal voor een diesel. Mijn auto dient om rustig van punt A naar punt B te rijden. Nooit kreeg ik een ongeval, dus ik heb ook een goede engelbewaarder. In meerdere bedevaartsoorden of parochies waar ik speelde, heb ik wel mijn Opel laten zegenen. Misschien houdt God dus zijn hand wel boven mijn hoofd”, grapt Gerry.

Zijn Opel Astra is een degelijke middenklasser en een van de best verkochte auto’s aller tijden. “Veel luxe hoeft voor mij niet, want hoe minder er stuk kan gaan, hoe minder zorgen ik heb. Nieuwere modellen zitten vol elektronica en hebben veel snufjes, maar dat zorgt dikwijls voor miserie”, gaat Gerry verder. “Ik onderhoud mijn auto zoals een vrouw, met liefde en respect dus. Ik luister altijd naar mijn motor en wanneer ik een ander geluid hoor, laat ik het dadelijk nakijken. Intussen zit ik wel aan mijn vierde onderhoudsboekje én ik heb ook twee nieuwe sleutels. Wisselstukken vinden wordt moeilijker en daarom koop ik veel onderdelen uit voorzorg aan om nog langer te kunnen blijven rijden. Auto’s die lang meegaan, dat is toch ook goed voor het milieu, niet?”

De kerkorganist poetst zijn auto 3 of 4 keer per week. “Dat doe ik met een emmer water. Ik stofzuig hem dagelijks en ik zorg dat hij tiptop in orde is voor een volgende rit. Orde en netheid, dat is mijn visitekaartje. Bij de autokeuring staan ze versteld als ze mijn kilometerstand zien. Ik zou nog een brief willen schrijven naar het Duitse hoofdkwartier van Opel in Rüsselsheim en ik wil daar mijn auto gaan tonen. Zij mogen er ook fier op zijn dat die 1.000.000 km reed. Bij de meeste auto’s is het beste er na 300.000 km af”, besluit de Lummenaar.

