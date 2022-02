Kanaries draaien leider Union een loer: penalty’s spelen hoofdrol

STVV klopte leider Union zondagnamiddag verrassend in het Dudenpark. De Kanaries gingen verdiend met de drie punten aan de haal na een ware cupmatch. Christian Brüls zette een penalty om, nadat Klauss foutief werd afgestopt. Ook Union kreeg een elfmeter in de slotminuut, maar Vanzeir trapte ver over. Een zesde, fraaie uitwinst van het seizoen voor Sint-Truiden.

Drummen geblazen in het Dudenpark voor het duel tussen de fiere leider en de Kanaries, die vertrouwen tankten na de zege in Kortrijk. Klauss startte zoals verwacht in de basis bij STVV, om de schorsing van Hara op te vangen. Geen verrassingen bij Union, dat het honderdste duel van kapitein Teuma vierde voor aanvang.

De studieronde was voor de thuisploeg, STVV loerde op de tegenaanval. Leistner was een keer gevaarlijk na een stilstaande fase, toen de Duitser de bal hard voor doel gaf. Het voorzetschot kende geen gevolg, maar het was wel een kleine verwittiging voor Union. Ook Union probeerde gevaarlijk te zijn vanuit de snelle omschakeling. Machida kon zich in de rug van Brüls op gang trekken op links, de schuiver ging een metertje voorlangs.

In de rug van de offensieve wingbacks van Union lag zeker en vast ruimte voor STVV, maar daar deden de Limburgers in het eerste wedstrijddeel te weinig mee. Wel probeerden Koita en Brüls de zaken te forceren via het centrum, verder dan een zondagsschot van Brüls kwam STVV niet.

© BELGA

Toen Koita na een steal op doel afmocht, maar foutief afgestopt werd, blunderde ref Bert Put even. Hij had Hayashi balvoordeel kunnen en moeten geven, maar blies te vlug af. Put verontschuldigde zich, de aanval kende zo wel een succesloos einde.

De beste kans van voor de rust was voor Japanner Hayashi. Lavalée zette voor vanop de linkerkant, het vluchtschot naar de eerste paal was goed, Moris redde met een snoekduik. STVV bleef het gevaarlijkst, Klauss en Hayashi staken de neus aan het venster, twee keer werd het kader gemist. Het was wel Sint-Truiden dat het meest aanstalte maakte op een voorsprong.

De tweede helft was nog maar net op gang gefloten toen Union een penalty claimde voor een vermeende haakfout. Bert Put luisterde naar de VAR: geen strafschop. Ook STVV begon opnieuw met goede intenties. Brüls trok zich op gang en bracht voor naar Klauss, die mikte over.

De 0-1 kwam er dan toch en ook verdiend. Klauss wurmde zich tussen twee man en werd gehaakt door Kandouss, die ontsnapte aan een tweede geel. De strafschop werd feilloos in de winkelhaak getrapt door Brüls.

Coach Mazzu reageerde met de inbreng van Lapoussin. Er kwam stilaan gevaar van de thuisploeg, een kopbal van dichtbij miste richting.

STVV loerde intussen op de 0-2. Koita leek op weg, maar Teuma gooide zich fraai in de baan van het schot. Ook Bauer was dichtbij de dubbele voorsprong, Moris pareerde de loeier van de Duitser fenomenaal.

© BELGA

Gestuwd door het publiek probeerde Union nog wel en moest STVV op Schmidt rekenen toen Vanzeir toch een enkele keer werd losgelaten, de anders zo succesvolle spitsen van de leider zouden nooit hun gram halen. Zelfs niet toen ook Hashioka een penaltyfout beging op Lapoussin. Vanzeir knalde zijn strafschop hoog over.

UNION: Moris, Kandouss, Burgess, Machida, François, Lazare, Nielsen, Nieuwkoop, Teuma, Vanzeir, Undav.

STVV: Schmidt – Teixeira, Leistner, Bauer – Hashioka, Konaté, Lavalée, Brüls, Koita – Klauss, Hayashi.

Vervangingen: 55’ François door Lapoussin, 71’ Lazare door Puertas, 71’ Kandouss door Millan, 71’ Klauss door Reitz, Brüls door Kagawa, 83’ Teixeira door Al-Dakhil.

Doelpunten: 54’ Brüls (strafschop) 0-1.

Strafschoppen: 54’ Brüls 0-1, 90’ Vanzeir (gemist).

Gele kaarten: Kandouss (fout), Undav (fout), François (fout), Nielsen (fout), Lavalée (spelbederf), Teuma (spelbederf), Schmidt (tijdrekken).

Scheidsrechter: Bert Put.

Toeschouwers: 7.000.