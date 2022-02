Maaseik

In Limburg staan er geen bruggen meer op de zogenaamde LPK-lijst van minister Lydia Peeters. Dat zijn de zogenaamde ‘brokkelbruggen’ die dringend moeten worden aangepakt. Er zijn wel 20 bruggen in slechte staat, waarvan er nu 6 worden aangepakt. De brug in Maaseik is er één van.