Felix Auger-Aliassime heeft langverwachte eerste ATP-titel eindelijk beet met zege in Rotterdam

De Canadees Felix Auger-Aliassime (ATP 9) heeft zondag zijn langverwachte eerste ATP-titel behaald. In de finale van het tennistoernooi in het Nederlandse Rotterdam (hardcourt/1.208.315 euro) pakte hij vlot de scalp van het Griekse topreekshoofd Stefanos Tsitsipas (ATP 4) met 6-4 en 6-2 na 1 uur en 19 minuten spelen.

Voor Auger-Aliassime, die in de halve finales titelverdediger Andrey Rublev (ATP 7) afschudde, was de negende keer de goede keer. Hij delfde in zijn vorige acht finales telkens het onderspit, waarvan een keer tegen Tsitsipas (Marseille 2020). Laatstgenoemde zal nog even geduld moeten oefenen om een achtste titel op zijn naam te schrijven.