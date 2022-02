Wendy Jans (De Maxx Neerpelt) haalde het zondagmiddag in de achtste finales van het WK snooker in Sheffield met 4-1 van Laura Evans uit Wales. Op die manier boekte Jans een ticket voor de kwartfinales tegen topfavoriete Reanne Evans. Titelverdediger Evans speelt bijna wekelijks al prof tegen Luca Brecel en co en heeft al twaalf wereldtitels achter haar naam staan. (mg)