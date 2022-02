Drie gewonden bij blussen van brandende frietketel in Bree

In de woonwijk Op Drie Hoeven in Bree zijn drie personen zondagnamiddag gewond geraakt toen ze een oververhitte frietketel wilden blussen. De bewoonster liep brandwonden op, twee andere aanwezigen zijn met een rookintoxicatie naar het ziekenhuis. De brandweer had de situatie snel onder controle.

De brandweer werd rond 16 uur opgeroepen voor een keukenbrand in een huis in Binnenveld, in de woonwijk tussen deelgemeente Beek en ’t Stift in Bree. “Het ging om een friteuse die oververhit geraakte”, klinkt het op het Binnenveld. “Men probeerde de frietketel te blussen met water, maar dat veroorzaakt nog meer schade”, zeggen de buren. Brandweerofficier Koen Maes van de hulpverleningszone Noord-Limburg benadrukt dat nooit water op een brandende olie mag worden gegooid. “Water op frietvet geeft een vlam. Het slachtoffer kreeg de vlam op schouders en borst. De vrouw liep tweedegraads brandwonden op.”

Vochtige dweil

Bij een brandende frietketel is het belangrijk om eerst de stekker uit te trekken. “Een vochtige dweil kan daarna voorzichtig over het toestel en de vlammen worden gelegd”, verduidelijk brandweerofficier Maes.

Door de combinatie van water met olie sloegen de vlammen door de keuken. De brand heeft de keuken totaal vernield. De partner van het slachtoffer kreeg veel rook binnen, net als de moeder van een van de bewoners. Met een lichte rookvergiftiging zijn ze naar het ziekenhuis gebracht.

Door de korte maar felle brand is het huis tijdelijk onbewoonbaar.

(pabr/maw)