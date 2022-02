Kirsten Flipkens uitgeschakeld in tweede kwalificatieronde van WTA Dubai

Kirsten Flipkens is er zondag niet in geslaagd de derde en laatste kwalificatieronde van het WTA 500 tennistoernooi in Dubai (703.580 dollar) te bereiken. De 36-jarige Flipkens (WTA-140) werd in de tweede kwalificatieronde met 6-0 en 6-2 verslagen door de Zwitserse Jil Teichmann (WTA-35), eerste reekshoofd in de kwalificaties.