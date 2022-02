Zwarteindestraat deels afgesloten voor aanleg riolering

In deelgemeente Kozen krijgen zowel de Zwarteindestraat, de Doorstraat als de Eendepoel een gescheiden riolering. Deze werken hebben als doel een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen en een nieuwe wegenis aan te leggen. Zo kan het afvalwater aangesloten worden op de zuiveringsinstallatie. Het regenwater zal dan gescheiden afgevoerd worden richting de Nitsembeek. De werken hiervoor zullen in totaal dertien maanden duren. Na een aantal voorbereidende werken door de nutsmaatschappijen schiet dit project nu echt uit de startblokken. “We gaan de weg beginnen opbreken om de rioleringsbuizen in de grond te steken aan te leggen. Daarom gaan we in een eerste fase de Zwarteindestraat afsluiten van aan de Egelstraat tot aan de Doorstraat. Dat gebeurt waarschijnlijk vanaf donderdag 16 februari, en dit toe de start van het bouwverlof in juli” zo vertelt aannemer Peter Hermans. len

Meer info op de website van de gemeente Nieuwerkerken via deze link