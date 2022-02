Jacub Mareczko bezorgt Alpecin-Fenix eerste zege van het jaar in Antalya, Hindsgaul geeft eindzege niet meer uit handen

Jakub Mareczko (Alpecin-Fenix) heeft zondag de slotrit in de Ronde van Antalya (Tur/2.1) op zijn naam geschreven. Een mooie revanche voor de Italiaan, die in de eerste etappe millimeters naast ritwinst greep.

Na 156,5 kilometer met start en aankomst in Antalya haalde Mareczko het in de sprint van de Nederlander Arvid De Kleijn (Human Powered Health) en de Italiaan Matteo Malucelli (Gazprom-Rusvelo), eerder al winnaar van de openingsetappe.

De eindzege van de Deen Jacob Hindsgaul (Uno-X) kwam niet meer in gevaar. Hij legde de basis voor de eindzege met winst in de derde etappe. Hij is de opvolger van de Brit Max Stedman, die zegevierde in 2020, voor Kenneth Van Rooy. Vorig jaar vond de Ronde van Antalya niet plaats.