“Om gewenning te voorkomen is het belangrijk dat we op verschillende locaties kunnen trainen”, legt Ivo Palms van Oelly’s Farm uit. — © rapo

Kortessem

In het parochiaal centrum van Vliermaalroot trainden zaterdag enkele reddingshonden. Het gaat om het team van Oelly’s farm uit Wellen. Zij oefenen op tal van plaatsen in Limburg om bij echte branden of verdwijningen te kunnen uitrukken.