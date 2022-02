Dubbelslag voor Nairo Quintana tijdens pittige slotrit in Tour de la Provence, Ilan Van Wilder wordt knap vijfde

In de grote rondes zien we hem al even niet meer bovenaan staan, maar Nairo Quintana heeft nu wel een mooie zege in Frankrijk beet. De intussen 32-jarige Colombiaan was de beste in de pittige slotrit van de Tour de la Provence, met aankomst op de Montagne de Lure. Quintana verzekerde zich meteen ook van de eindzege in de vierdaagse ronde. Ilan Van Wilder was een heel fraaie nummer vijf.

Filippo Ganna ging als leider de slotdag in, maar zou de Italiaan kunnen standhouden tijdens de lastige slotklim van Montagne de Lure? Ganna liet tijdens de Giro in 2020 zien dat hij in zijn beste vorm wel een aardig potje kan klimmen, maar of hij dat zondag kon herhalen? Het zou een moeilijke opdracht worden. Ganna werd op Montagne de Lure onder druk gezet. En toen ene Nairo Quintana op zo’n 4 kilometer van de top ten aanval trok, werd al snel duidelijk dat eindwinst moeilijk zou gaan worden.

Quintana werd aanvankelijk gepareerd door wereldkampioen Julian Alaphilippe, die ongeveer een halve minuut voorsprong had op de kleine Colombiaan. Maar toen Quintana opnieuw aanviel, had de man in de regenboogtrui geen antwoord in huis. Ilan Van Wilder, de ploeggenoot van Alaphilippe bij Quick-Step Alpha Vinyl, deed er nog alles aan om zijn kopman te helpen. Zonder resultaat: Quintana won met ruim een halve minuut voorsprong, terwijl Alaphilippe finaal kraakte. Van Wilder werd zelf nog knap vijfde achter Mattias Skjelmose, Matteo Jorgenson en Ivan Sosa (de eindwinnaar van vorig jaar, red.), maar wel voor Alaphilippe.

Quintana is na zijn straffe nummertje op de Montagne de Lure meteen ook eindwinnaar van de Tour de la Provence. Alaphilippe sluit af als tweede op 27 tellen van de Colombiaan, Ilan Van Wilder eindigt als nummer zes van het klassement. Voor Quintana is het overigens al zijn tweede eindzege in deze rittenkoers die pas sinds 2016 bestaat: de Colombiaan was ook in 2020 al de beste.