Oppermachtige Michael Vanthourenhout pakt derde seizoenszege in Brussel, verrassende Jens Adams rijdt naar podium

Michael Vanthourenhout heeft de slotmanche van de X2O Badkamers Trofee gewonnen. De West-Vlaming reed in Brussel al vroeg weg en kon onbedreigd naar zijn derde zege van het jaar rijden. Eli Iserbyt werd tweede, de verrassend sterke Jens Adams was een knappe derde.

Het kan verkeren: waar zaterdag met de cross in Gavere één van de absolute klassiekers op de planning stond, kreeg het veldritpeloton op zondag de nog zeer jonge Brussels Universities Cyclocross voor de wielen geschoven. Die was pas aan zijn vierde editie toe. Veel stond er voor de slotmanche van de X2O Badkamers Trofee ook niet meer op het spel: Toon Aerts verzekerde zich een week geleden al van de eindzege, ook de tweede en derde plek van Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout lagen zo goed als vast.

Een race voor de eer, dus. Voor eindwinnaar Toon Aerts ging het daarentegen meteen mis: hij trapte bij de start naast zijn pedaal, ging tegen de grond en moest als allerlaatste het veld in. Ook Daan Soete en Lars van der Haar - zaterdag winnaar in Gavere - gingen later in de openingsronde al tegen de vlakte.

Vanthourenhout oppermachtig

Laurens Sweeck trok zich niks aan van al het tumult en ging in de openingsronde al alleen in de aanval. De voormalige Belgische kampioen verzamelde al snel een voorsprong van een tiental seconden. Een solo dan maar? Nee hoor, want teamgenoot Michael Vanthourenhout ging in zijn eentje in de achtervolging. De West-Vlaming had Sweeck niet veel later te pakken en het duurde niet lang voor Vanthourenhout fors overnam.

Sweeck kon de eerste aanval van zijn ploeggenoot nog pareren, maar bij de tweede poging was Vanthourenhout gaan vliegen. Sweeck zakte op zijn beurt weg: het was zowaar Jens Adams die de achtervolging leidde, enkel Eli Iserbyt kon aanhaken.

In de tweede helft van de wedstrijd viel er niet al te veel meer te beleven wat de zege betreft: Vanthourenhout reed steeds verder weg van de concurrentie en kon ruim op voorhand nadenken over hoe hij zijn derde zege van het seizoen, na Meulebeke en Namen, zou gaan vieren.

Remonte van Van der Haar, sterke Adams op podium

In de strijd om plek twee bleef het wel lang spannend: de verrassende Jens Adams reed een geweldige wedstrijd, maar moest finaal toch buigen voor Eli Iserbyt. Al zal de man van Hollebeekhoeve Cycling Team met een derde plek ongetwijfeld ook heel tevreden zijn. Lars van der Haar werd nog vierde na een mooie remonte, Toon Aerts werd op zijn beurt negende.

Het veldritseizoen zit er nu écht bijna op, want de Brussels Universities Cyclocross was de laatste klassementswedstrijd van dit seizoen. Volgend weekend worden enkel nog de Waaslandcross in Sint-Niklaas en de Internationale Sluitingsprijs in Oostmalle gereden.