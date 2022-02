Bongonda en Onuachu bezorgen Genk tegen Rouches derde thuiszege op rij

Een derde thuiszege op rij houdt KRC Genk op de achtste plaats in de rangschikking. Aanvoerder Bongonda en topschutter Onuachu legden met hun doelpunt de wedstrijd tegen Standard (2-0) al vrij vroeg in een beslissende plooi.

De wedstrijd tegen Standard begon, waar die op OH Leuven eindigde: met Genkse onvrede omtrent een arbitrale beslissing. Ditmaal was er echter geen discussie mogelijk na het bekijken van de VAR-beelden: Onuachu stond nipt buitenspel, toen hij na minder dan twee minuten met het hoofd de score leek te openen.

ONZE PUNTEN. Bongonda was Genkse uitblinker, Hrosovsky verdeelt en heerst

Veel druk, geen goals

Het was wel de aanzet tot een prima eerste helft, waarin Genk via heel veel beweging, verzorgd voetbal en druk vooruit de tegenstrever in een wurggreep hield. Maar zowel bij de laatste pass als de afwerking liep het 43 minuten lang net mis. Zo mikte Trésor na een schitterende collectieve aanval over en kopte McKenzie een hoekschop van Trésor snoeihard naast. Bodart reageerde dan weer alert op pogingen van Bongonda en Onuachu.

Standard kwam zelden aan combineren toe maar forceerde wel een drietal kansen op de counter. Vandevoordt liet zich echter niet verrassen, vooral zijn redding op een knal van Emond gezien worden.

ONZE PUNTEN. Drie spelers gebuisd bij Standard, Cafaro opnieuw een lichtpunt

Bongonda op slag van rust

Op slag van rust werd KRC Genk alsnog beloond voor zijn aanvalslust. Thorstrvedt schakelde razendsnel om na Luiks balverlies en vond centraal Trésor, die precies het juiste moment vond om Bongonda met een doorsteekpass alleen voor doel te zetten. De actieve aanvoerder miste niet oog in oog met Bodart: 1-0. Het bezoekend protest over voorafgaand hands van Hrosovsky leverde alleen een gele kaart voor Amallah op.

Onuachu straft blunder Sissako af

De thuisploeg speelde vlak na rust even met haar geluk, de onmondige Rouches verzuimden echter om overbodig balverlies af te straffen. Dat deed Paul Onuachu aan de overzijde wel. Hij ontfutselde een blunderende Sissako de bal, ontweek de uitgelopen Bodart en mikte - en beetje gelukkig - de bal via het been van Laifis binnen: 2-0.

Net zoals in de vorige thuismatchen tegen Beerschot en Zulte Waregem leek Genk het met die dubbele voorsprong op zak iets te makkelijk op te nemen. Zo liet het Standard onnodig in de wedstrijd komen. De zege kwam niet meer in gevaar, dankzij een knappe redding van Vandevoordt bij een doorbraak van Dragus. Ook een ander jeugdproduct zorgde nog voor een lichtpunt, Luca Oyen maakte eens te meer met zijn dribbels en tempoversnellingen.

KRC GENK: Vandevoordt – Munoz, McKenzie, Cuesta, Arteaga – Hrosovsky, Thorstvedt, Trésor – Ito, Onuachu, Bongonda.

STANDARD: Bodart – Ngoy, Sissako, Laifis, Calut – Raskin, Bokadi, Cafaro – Dönnum, Amallah – Emond.

VERVANGINGEN: 70’ Sissako, Cafaro en Dönnum door Bastien, Tapsoba en Carcela, 75’ Trésor door Oyen, 82’ Amallah door Dragus, 86’ Bastien door Pavlovic, 88’ Onuachu en Bongonda door Paintsil en Ouattara.

DOELPUNTEN: 44’ Bongonda 1-0, 53’ Onuachu 2-0.

GELE KAARTEN: 41’ Hrosovsky (trekfout), 42’ Cafaro (trekfout), 45’ Amallah (protest), 68’ McKenzie (afbreken aanval), 80’ Ito (late tackle), Thorstvedt (onsportief gedrag), 81’ Emond (protest).

SCHEIDSRECHTER: Verboomen.

TOESCHOUWERS: 13.581.